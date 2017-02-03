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СМИ: Белый дом одобрил нападки на Россию в речи постпреда США в ООН
Слова постпреда США при ООН Никки Хейли на заседании Совета безопасности всемирной организации относительно антироссийских санкций одобрил Совет национальной безопасности при Белом доме, сообщил источник. Первый источник утверждает, что Хейли не получила никаких распоряжений от Белого дома относительно выступления на заседании СБ ООН, но ей и не давали указаний не делать этих заявлений, хотя знают ее позицию. Другой источник сообщил, что текст ее речи знали в Совете национальной безопасности США при Белом доме, и там его одобрили, сообщает CNN.
При этом первый источник отмечает, что Хейли ранее ясно давала понять свою позицию относительно России и Украины, и ее точка зрения явно отличается от того, что говорил президент Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании.
Напомним, ранее Хейли заявила, что санкции против России останутся в силе, пока Москва не вернет контроль над Крымом Украине. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин в ответ припомнил американской коллеге слова из конституции США - «Мы, народ». «Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме», - заявил дипломат.
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