Трамп продолжил издеваться над Шварценеггером

Американский президент Дональд Трамп ответил на призыв актера Арнольда Шварценеггера «поменяться работами». Глава Соединенных Штатов ответил, что артист был «по-настоящему плох как губернатор Калифорнии». Свое заявление Трамп сделал в своем аккаунте в Twitter

«Да, Арнольд Шварценеггер был по-настоящему плох как губернатор Калифорнии, но еще хуже он справился с работой ведущего «Ученика»... Что ж, он хотя бы попытался!», - написал Трамп.

Yes, Arnold Schwarzenegger did a really bad job as Governor of California and even worse on the Apprentice...but at least he tried hard! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 февраля 2017 г.

До того, как вступить в должность президента США, Дональда Трамп был ведущим программы «Ученик». Однако после вступления Трампа в должность главы государства ведущим нового сезона реалити-шоу стал актер Арнольд Шварценеггер. 2 февраля на ежегодном завтраке с религиозными лидерами в Вашингтоне Дональд Трамп призвал «молиться за Арнольда».

«У нас был потрясающий успех на The Apprentice (шоу «Ученик»), но когда я решил избираться, я должен был уйти из шоу… Они наняли большую кино-звезду Арнольда Шварценеггера на мое место и мы знаем, чем это обернулось, рейтинги улетели в трубу, это кошмар… Поэтому я хочу просто помолиться за Арнольда, если мы можем», — заявил Трамп.

В начале января 2017 года политик уже высказывал недовольство участием Шварценеггера в шоу и низкими рейтингами телепрограммы. Тогда актер, открыто поддерживавший Дональда Трампа во время предвыборной кампании, заявил, что политик должен «делать свою работу» и «беспокоиться обо всех американцах так же, как он заботится о своих рейтингах».

Шоу «Ученик» выходит на телеканале NBC. Участники проекта борются за право занять должность топ-менеджера в одной из компаний Дональда Трампа. Проигравших в игре «увольняют» из проекта. Миллиардер Трамп даже зарегистрировал ключевую фразу игры «Вы уволены!». В ходе предвыборной кампании эту фразу политик неоднократно использовал в адрес своих политических оппонентов. Дональд Трамп вел шоу на протяжении 14 сезонов, Шварценеггер ведет 15-й сезон, стартовавший в январе 2017 года.