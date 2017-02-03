Далее:
Главное сейчас
Рамблер/новости

Пранкеры разыграли генсека НАТО

Лексус и Вован разыграли генсека НАТО
Фото:
Пранкеры Лексус и Вован разыграли генсека НАТО Йенса Столтенберга от лица президента Украины Петра Порошенко, сообщает Life.
Беседа пранкеров с главой НАТО продолжалась 40 минут. За это время они обсудили перспективы вступления Украины в военный альянс.
Пранкеры пообещали опубликовать аудио с розыгрышем в ближайшее время.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести референдум по вопросу вступления страны в НАТО.
В декабре Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли Петра Порошенко, позвонив ему от имени президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. В разговоре обсуждался вопрос нахождения Украины в составе СНГ.
В мире
НАТО
Йенс Столтенберг Алексей Столяров Петр Порошенко Владимир Кузнецов Еще 1 тег
Оставить комментарий

Последние новости