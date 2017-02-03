Пранкеры разыграли генсека НАТО

Беседа пранкеров с главой НАТО продолжалась 40 минут. За это время они обсудили перспективы вступления Украины в военный альянс.

Пранкеры пообещали опубликовать аудио с розыгрышем в ближайшее время.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести референдум по вопросу вступления страны в НАТО.