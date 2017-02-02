Мощный взрыв прогремел в центре Донецка

В Донецке произошел мощный взрыв, ударная волна от которого ощущалась в соседних городах. От взрыва, по сообщениям очевидцев, «пошатнулись дома». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на интернет-издание DonPress

«Сначала была яркая оранжевая вспышка за окном, затем через несколько секунд мощнейший взрыв. Трухануло так, что на балконе аж дверь сама открылась. Я до сих пор не могу в себя прийти, сердце колотится сильно. Я такого очень давно не помню, наверное, что-то похожее было только летом-осенью 2014-го. И вот сейчас снова. Хоть из города снова убегай», - написала одна из жительниц города в соцсетях.

На момент написания новости информация о возможных жертвах взрыва не поступала. В районе города Авдеевка (примерно в 20 км от Донецка) ожесточенные бои между военнослужащими украинской армии и ополченцами самопровозглашенной Донецкой народной республики идут пятые сутки. Бои идут по всей линии соприкосновения протяженностью несколько десятков километров. 1 февраля украинская сторона признала, что ведет наступление в Донбассе. Бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными с августа 2015 года. Украинская сторона обвиняет ополченцев ДНР в массированных обстрелах города. В Авдеевке с населением порядка 35 тысяч человек из-за обстрелов 31 января было объявлено чрезвычайное положение. В тот же день из города началась эвакуация мирных жителей. В городе нет электроснабжения, тепла, связи, частично водоснабжения.

Конфликт на востоке Украины начался после того, как украинские власти объявили в 2014 году так называемую антитеррористическую операцию (АТО) для подавления массовых народных выступлений в Донецкой и Луганской областях. Местные жители этих регионов отказались признать государственный переворот в Киеве. В результате вооруженного конфликта, по данным Организации объединенных наций (ООН), погибли порядка 10 тысяч человек.