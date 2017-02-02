От Москвы потребовали прекратить оккупацию вымышленной страны

Жители Нью-Йорка осудили «агрессивные действия России» в вымышленной стране Кыргбекистан. Социальный эксперимент, в котором граждан США спрашивали об их отношении к действиям российских властей в несуществующей стране, провел журналист телеканала Russia Today Калеб Мопин. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт телеканала.

«Конечно, Россия известна своим агрессивным поведением. Мне кажется, эта страна пытается вернуться к своей старой тактике и завоевать как можно больше территорий», «То же самое они пытались устроить в Грузии, а теперь и на Украине. Это стандартная для них схема», - заявили прохожие в Нью-Йорке.

Как говорится в публикации, многие жители Нью-Йорка заявили, что «находятся в курсе событий» в Кыргбекистане, однако не смогли рассказать о каких-то деталях «конфликта». Кроме того, журналист RT обратился к прохожим с просьбой сказать слова поддержки в адрес жителей несуществующей страны. Граждане США пожелали им «оставаться сильными и непреклонными», «сопротивляться» и «сохранять надежду». Западные СМИ неоднократно заявляли об агрессивных настроениях руководства России. Так, согласно данным американского аналитического агентства Atlantic Council, российская армия могла бы оккупировать Польшу за один день, а страны Балтии – за 60 часов. В Кремле в ответ заявляли, что власти России не занимаются интервенциями в другие страны, и отметили, что подобные настроения навязываются жителям США и стран Европы извне.