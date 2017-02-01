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В США в ходе учений истребители ошибочно открыли огонь по военным
Фото: REUTERS/Lee Jae-Won
Один военнослужащий США погиб, еще один получил ранения в результате инцидента во время учений на базе американских ВВС в штате Нью-Мексико.
Об этом сообщило агентство AP.
По его данным, два истребителя F-16 по ошибке выпустили несколько ракет класса "воздух-земля" во время учений на базе ВВС Холломан.
Получивший ранения был госпитализирован, но в настоящее время уже выписан из больницы.
По факту инцидента ведется расследование.
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