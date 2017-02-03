Трамп отказался от наступления на столицу ИГ

Советники Трампа сочли инициативу Обамы неэффективной. По данным WP, окружение Обамы в течение семи месяцев работало над планом наступления на Ракку, однако окончательное решение атаковать город с помощью курдов было принято слишком поздно. В результате план был готов только к 17 января, после чего один из советников Обамы передал документ Трампу.

В этом документе отмечалось, что Трампу необходимо договориться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом , который был бы категорически против наступления курдов.

В команде нового президента США указали на недочеты этого плана, назвали его слишком «медлительным» и чересчур осторожным. «Они предоставили нам план, в котором были огромные пробелы. Это была попросту плохо сделанная работа», - заявил источник газеты из окружения Трампа. По его словам, в плане не указывалось, сколько именно американских солдат потребуется для поддержки курдов, а также документ не предусматривал кооперацию с Россией.

Washington Post отмечает, что Трамп пообещал предоставить новому министру обороны Джиму Мэтттису полную свободу действий в борьбе с террористами. Генерал по прозвищу Бешеный пес должен предоставить новый план в течение февраля.