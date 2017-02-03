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Трамп отказался от наступления на столицу ИГ
Фото: Reuters
Администрация главы США Дональда Трампа отказалась от идеи экс-президента Барака Обамы начать наступление на Ракку, которую боевики «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация) называют своей столицей. Об этом сообщает Washington Post.
Советники Трампа сочли инициативу Обамы неэффективной. По данным WP, окружение Обамы в течение семи месяцев работало над планом наступления на Ракку, однако окончательное решение атаковать город с помощью курдов было принято слишком поздно. В результате план был готов только к 17 января, после чего один из советников Обамы передал документ Трампу.
В этом документе отмечалось, что Трампу необходимо договориться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который был бы категорически против наступления курдов.
В команде нового президента США указали на недочеты этого плана, назвали его слишком «медлительным» и чересчур осторожным. «Они предоставили нам план, в котором были огромные пробелы. Это была попросту плохо сделанная работа», - заявил источник газеты из окружения Трампа. По его словам, в плане не указывалось, сколько именно американских солдат потребуется для поддержки курдов, а также документ не предусматривал кооперацию с Россией.
Washington Post отмечает, что Трамп пообещал предоставить новому министру обороны Джиму Мэтттису полную свободу действий в борьбе с террористами. Генерал по прозвищу Бешеный пес должен предоставить новый план в течение февраля.
Ранее Трамп поручил Мэттису найти новых союзников для коалиции по борьбе с ИГ, а во время недавнего телефонного разговора Трамп и президент РФ Владимир Путин высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий для разгрома террористических группировок.
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