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Над Черным морем обстреляли украинский самолет
Российские военнослужащие обстреляли транспортный самолет АН-26 военно-морских сил Украины. С таким заявлением выступил пресс-секретарь украинского президента Петра Порошенко Святослав Цеголко. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт представителя главы государства в Facebook.
«Сегодня во время тренировочного полёта в морской экономической зоне Украины был обстрелян украинский транспортный самолёт. Об этом Президенту доложил министр обороны Степан Полторак», — написал Цеголко.
Как говорится в сообщении, инцидент произошел в районе Одесского газового месторождения. Также отмечается, что экипаж самолета не пострадал. В оборонном министерстве Украины в свою очередь подчеркнули, что стрельба по самолету велась из стрелкового оружия с российских буровых вышек.
23 января стало известно, что украинский корабль «Почаев» открыл огонь из автоматического оружия по буровой установке «Таврида», которая принадлежит крымскому предприятию «Черноморнефтегаз». С таким заявлением выступил заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России Геннадий Медведев. По его словам, инцидент произошел 31 марта 2015 года. В пресс-службе ВМС Украины эту информацию опровергли, заявив, что «все было в точности да наоборот», и продемонстрировав снимки судна со следами от снайперских пуль.
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