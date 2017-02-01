Над Черным морем обстреляли украинский самолет

«Сегодня во время тренировочного полёта в морской экономической зоне Украины был обстрелян украинский транспортный самолёт. Об этом Президенту доложил министр обороны Степан Полторак », — написал Цеголко.

Как говорится в сообщении, инцидент произошел в районе Одесского газового месторождения. Также отмечается, что экипаж самолета не пострадал. В оборонном министерстве Украины в свою очередь подчеркнули, что стрельба по самолету велась из стрелкового оружия с российских буровых вышек.