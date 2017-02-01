Захарченко: Порошенко отдал приказ начать атаку ДНР

Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко в ходе поездки на передовую в районе Авдеевки заявил, что президент Украины Петр Порошенко отдал приказ украинским силовикам атаковать позиции ДНР, осознавая провал своей политики на мировой арене, сообщает "Донецкое агентство новостей".

"Украина начала боевые действия только потому, что Россия и Америка начали предпринимать попытки нахождения точек соприкосновения. И понимая, что Украине ничего не светит, Порошенко отдал приказ начать атаку Донецкой народной республики", - сказал Захарченко.

При этом глава ДНР подчеркнул, что в настоящий момент обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остается тяжелой.

"Третьи сутки украинские военнослужащие пытаются прорваться к Донецку и Макеевке. Бои тяжелые. Украина несет большие потери. Но враг не пройдет", - отметил Захарченко.