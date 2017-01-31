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Началась эвакуация старой части Авдеевки [date]
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Порошенко экстренно созывает военное руководство Украины

Порошенко экстренно созывает военный кабинет
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На 31 января назначено внеплановое заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны.
Военный кабинет во главе с Порошенко обсудит обострение ситуации в Авдеевке
Этот орган, как правило, задействуют в особых случаях: его члены обсуждают стратегию действий в случае вооруженной агрессии. Сегодня главной темой станет обострение ситуации в Авдеевке.
В городе, оставшемся без тепла и воды в результате боевых действий, объявлено чрезвычайное положение, и Киев готовится к эвакуации 12 тысяч жителей.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва имеет доказательства того, что украинские силы атаковали Авдеевку.
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