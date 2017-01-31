Порошенко экстренно созывает военное руководство Украины

На 31 января назначено внеплановое заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны.

Военный кабинет во главе с Порошенко обсудит обострение ситуации в Авдеевке

Этот орган, как правило, задействуют в особых случаях: его члены обсуждают стратегию действий в случае вооруженной агрессии. Сегодня главной темой станет обострение ситуации в Авдеевке.

В городе, оставшемся без тепла и воды в результате боевых действий, объявлено чрезвычайное положение, и Киев готовится к эвакуации 12 тысяч жителей.