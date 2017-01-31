Трампу предрекли участь Никсона

Интернет-пользователи предрекают президенту США Дональду Трампу судьбу Ричарда Никсона после решения об увольнении врио главы минюста страны Салли Йейтс, публично выступившей с критикой иммиграционного указа Трампа. На приказ Трампа об увольнении Йейтс в англоязычном сегменте Сети отреагировали бурно, проводя параллели с Уотергейтским скандалом, пишет «Ридус».

В 1972 году президента-республиканца Ричарда Никсона заподозрили в причастности к организации прослушки в отеле «Уотергейт», где находился штаб кандидата в президенты от демократов Джорджа Макговерна.

На фоне последовавшего скандала Никсон уволил прокурора Арчибальда Кокса за отказ прекратить расследование. Увольнение Кокса прозвали «субботней резней Уотергейта». Теперь же в Сети используют в качестве хэштега похожие слова #MondayNightMassacre («резня в ночь на понедельник»).

Так Трампу намекают на досрочную отставку с поста главы государства, как это вынужден был сделать Никсон через два года после Уотергейтского скандала, отмечает издание.

Между тем сторонники Трампа распространяют в Сети картинки с фразой «Вы уволены!», которая является отсылкой к реалити-шоу «Кандидат» с участием миллиардера.