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Трамп уволил и. о. генпрокурора за отказ поддержать его указ
Президент США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генпрокурора США Салли Йейтс, которая отказалась выполнять указ главы государства об иммиграции, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
"Исполняющая обязанности генерального прокурора Салли Йейтс предала Министерство юстиции, отказавшись выполнять законный указ, призванный защитить граждан Соединенных Штатов", - говорится в заявлении об отстранении.
В Белом доме напомнили, что Йейтс работала в прежней администрации Барака Обамы, и заявили, что она "занимает слабую позицию по вопросу о границах и очень слабую позицию по нелегальной иммиграции".
Ранее Йейтс проинструктировала своих подчиненных насчет нецелесообразности подготовки правового обоснования указов Трампа в области ужесточения иммиграционной политики.
На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Он поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить размещение в США беженцев. Глава государства также сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами. Кроме того, он ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.
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