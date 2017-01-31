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Трамп уволил исполняющего обязанности генпрокурора за отказ поддержать его указ
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Временный глава Минюста и генпрокурор США Салли Йетс, которая была назначена на свой пост предыдущим президентом Бараком Обамой, уволена решением президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.
Руководить ведомством назначен окружной прокурор Восточного округа штата Вирджиния Дана Боенте.
Йетс должна была исполнять свои обязанности до момента назначения нового руководителя, однако в понедельник, 30 января, заявила, что отказывается поддерживать указ Трампа об ограничении иммиграции.
В документе, адресованном работникам министерства, Йетс заявила, что не убеждена в законности указа Трампа. По ее словам, она не уверена, что, проводя в жизнь решение президента, ведомство не нарушит свое обязательство «стоять за справедливость и право».
Советник Трампа Стивен Миллер выразил несогласие с позицией Йетс. «Я думаю, что это еще одно свидетельство того, насколько политизированной стала наша правовая система», — отметил он.
Ранее Трамп выдвинул на должность главы Минюста — генпрокурора США сенатора-республиканца Джеффа Сешнса. Он пока не утвержден Сенатом Конгресса.
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