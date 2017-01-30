Опубликовано видео подбитого хуситами саудовского фрегата

В Сети опубликована видеозапись, на которой, судя по сопровождающей ее информации, повстанцы-хуситы у побережья Западного Йемена поразили противокорабельной ракетой фрегат ВМС Саудовской Аравии. Указывается, что хуситом удалось подбить фрегат класса Al Madina.

Отметим, что хуситы неоднократно пытались подбить американский эсминец «Мэйсон». При этом американская сторона предположила, что стреляли противокорабельными ракетами серии HY, созданными на основе советской ПКР П-15 «Термит».

Накануне сообщалось, что американский спецназ при проведении операции против «Аль-Каиды» в Йемене впервые понес боевые потери.

В Йемене с 2014 года продолжается конфликт властей страны с повстанцами-хуситами. Против хуситов выступил ряд арабских государств, сформировавших коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией. Войска коалиции вторглись в Йемен в марте 2015 года. Запад также принял сторону властей Йемена.