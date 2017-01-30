Порошенко прервал поездку к Меркель из-за обстрелов в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко прервал свой визит в Германию из-за обострения ситуации в Донбассе. Песс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко заявил, что обстрел Авдеевки привел к "чрезвычайной ситуации, которая граничит с гуманитарной катастрофой", сообщает "Интерфакс".

Авдеевка в результате обстрелов осталась без электричества и водоснабжения. Жители рискуют остаться без тепла при минус 18 градусах на улице.

Между тем, по данным минобороны ДНР, при обстреле Донецка и Макеевки получили ранения еще два мирных жителя. Украинские силовики за минувшие сутки выпустили более тысячи мин и снарядов по территории непризнанной республики.

Во время очередной атаки позиций ополченцев погибли более 10 украинских силовиков, еще 15 ранены. Два взвода украинских военных пошли в атаку после артиллерийской подготовки. "Атакующие силы противника попали на заминированный участок местности и понесли потери", — заявили в минобороны республики.

При этом украинское командиры предложили ДНР прекратить огонь, однако после того, как получили согласие, начали вести массированные обстрелы.