Столтенберг: НАТО не видит в России непосредственную угрозу

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит непосредственной угрозы со стороны РФ для восточного фланга, хотя и отмечает значительное наращивание военной мощи России. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на BBC

«Мы видим более напористую Россию, мы видим значительное военное наращивание, но мы не видим непосредственной угрозы. НАТО отреагировала, вот почему мы впервые разместили военных в восточной части альянса… Мы не стремимся к конфронтации с Россией, мы не хотим новой холодной войны. Поэтому мы совмещаем силу и твердый подход с открытыми каналами для диалога», — сказал Столтенберг.

В начале января в МИД России заявили о необходимости нормализовать отношения с НАТО.

В декабре Столтенберг сказал, что альянс приветствует любое снижение агрессивной риторики в отношениях с Россией.