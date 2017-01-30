На факельном шествии в Славянске прогремел взрыв

В Славянске прогремел мощный взрыв во дворе медицинского учреждения. ЧП произошло во время факельного шествия, приуроченного к годовщине боя киевских студентов с советским отрядом под Крутами в 1918 году. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Около 17.30 в дежурную часть Славянского отдела полиции поступило сообщение, что во дворе травматологического отделения по улице Шевченко прогремел взрыв. Повреждены окна медицинского учреждения, никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно - оперативная группа отдела полиции», - указано в сообщении.

Взрыв прогремел в 100 метрах от факельного шествия, которое проходило от площади Соборной по улице Шевченко. Предположительно причиной взрыва стал взрывпакет.

Факельное шествие прошло также и в Киеве. Его организовали активисты националистической партии «Свобода».