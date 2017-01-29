Главы крупнейших компаний ополчились на Трампа

Компании Apple , Uber, Netflix и Twitter присоединились к корпоративному осуждению иммиграционной политики Трампа. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на издание Mashable

«Apple не могла бы существовать без иммигрантов, а не то что процветать и внедрять инновации, как это происходит сейчас. Я слышал, что многих из вас обеспокоило вчерашнее распоряжение Трампа, ограничившее иммиграцию из семи стран с преобладающим мусульманским населением. Я разделяю вашу озабоченность. Это не та политика, которую мы поддерживаем», - заявил глава корпорации Apple Тим Кук

По его словам, президентский указ коснулся некоторых сотрудников компании и теперь Apple намерена помочь им.

О помощи выходцам из семи стран Африки и Азии заявил и глава Uber Трэвис Каланик. Он сказал, что нововведение негативно отразилось на тысячах водителей. С критикой указа выступили также руководители Netflix и Twitter. Они заявили, что их компании добились успеха благодаря иммигрантам, а новый указ вредит экономике и не гуманен.

В пятницу Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев на 4 месяца и на 90 дней запрещает въезд в США гражданам Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.