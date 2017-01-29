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Миллионы детей в Йемене оказались на грани голодной смерти
Фото: Reuters
Мирные жители Йемена, в том числе дети, страдают от голода и авиаударов международной коалиции под руководством Саудовской Аравии. Тем не менее Великобритания продолжает снабжать Эр-Рияд вооружением, которое используется против безоружного населения.
Менеджер по коммуникациям организации Save the Children рассказал RT, что Йемен переживает крупнейший гуманитарный кризис.
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