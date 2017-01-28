Мэр Берлина написал письмо Трампу

Мэр Берлина Михаэль Мюллер опубликовал открытое письмо на имя Дональда Трампа , в котором попросил его не строить стену на границе США с Мексикой.

Письмо доступно на портале Berlin.de. В нем Мюллер проводит параллели с Берлинской стеной, которая до 1989 года разделяла Восточный и Западный Берлин.

"Мы, берлинцы, лучше большинства людей знаем, насколько это больно, когда целый континент разделен колючей проволокой и стенами", — пишет Мюллер, добавляя, что разрушение Берлинской стены было одним из лучших моментов 20 века.

По его словам, нельзя допустить, чтобы исторический опыт берлинцев "поливали грязью" те, кому они во многом обязаны свободой — американцы.

"Я призываю американского президента: вспомните вашего предшественника Рональда Рейгана . Вспомните его слова: "Снесите эту стену!" И поэтому я говорю: дорогой мистер президент, не стройте эту стену!", — резюмирует мэр Берлина.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп выполнил одно из своих главных предвыборных обещаний — подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, которое, по его словам, начнется "в ближайшие месяцы".