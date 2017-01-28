DW: в Калифорнии началась официальная кампания за отделение от США

В американском штате Калифорния стартовал сбор подписей за проведение референдума о выходе штата из состава США, сообщает Deutsche Welle. Как отмечает издание, сторонникам так называемого CalExit в течение 180 дней предстоит собрать почти 600 тысяч подписей в поддержку референдума об отделении от Соединённых Штатов.

В Калифорнии начался сбор подписей за CalExit, выход штата из состава США, пишет Deutsche Welle. Двумя днями ранее калифорнийский министр внутренних дел дал официальное разрешение на начало этой процедуры. Теперь сторонникам CalExit нужно за 180 дней собрать подписи 585407 человек, а именно 8% населения штата. Если эта инициатива увенчается успехом, то в ноябре 2018 года жителям Калифорнии сначала предстоит проголосовать за отмену двух положений местной конституции, в которых говорится, что их штат — это неотъемлемая часть США, а американская конституция — «основной закон страны». Сам же референдум об отделении от Соединённых Штатов может пройти весной 2019 года. Для выхода штата из состава США необходима явка как минимум половины избирателей, зарегистрированных в Калифорнии. При этом отделение может произойти только в том случае, если не менее 55% участников референдума дадут положительный ответ, пишет издание со ссылкой на Los Angeles Times. Петиция о проведении плебисцита была подана генпрокурору штата в ноябре 2016 года, после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Тогда за республиканца отдали свои голоса лишь 31,5% жителей Калифорнии, в то время как за его оппонента Хиллари Клинтон набрала 61,5% избирателей, сообщает Deutsche Welle.