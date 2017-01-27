Умер первый глава ЛНР

Первый глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Валерий Болотов скончался в Подмосковье в возрасте 46 лет. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Ленту.ру»

Об этом сообщил спикер парламента Новороссии Олег Царев. Как заявил политик, Болотов умер в своем доме. Валерий Болотов участвовал в массовых выступлениях против государственного переворота в Киеве. Также политик принимал участие в захвате здания Службы безопасности Украины в Луганске в апреле 2014 года. Тогда же Болотова избрали исполняющим обязанности народного губернатора Луганской области. Главой ЛНР Болотов был избран в мае 2014 года, однако уже в августе того же года он сложил с себя полномочия, сославшись на последствия ранения, которое он получил во время покушения на его жизнь. После отставки Болотов занимался организацией поставок гуманитарной помощи в самопровозглашенную республику.

О провозглашении Луганской и Донецкой народных республик было объявлено весной 2014 года на фоне массовых выступлений жителей регионов против государственного переворота в Киеве. Украинские власти объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО), направленную на подавление народных выступлений. По данным Организации объединенных наций (ООН), во время вооруженного конфликта погибли порядка 10 тысяч человек.