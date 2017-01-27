Советник Трампа назвал СМИ оппозицией и заявил, что они должны "заткнуться"

Ключевой советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон в интервью New York Times назвал СМИ в США оппозиционной партией и заявил, что им стоит "заткнуться".

"СМИ должны быть огорчены и унижены, они должны заткнуться и слушать", — сказал Бэннон газете. "СМИ — это оппозиционная партия. Они не понимают нашу страну. Они по-прежнему не понимают, что Дональд Трамп — президент Соединенных Штатов", — заявил Бэннон.

По его словам, СМИ "на 100%" ошиблись, добиваясь победы Хиллари Клинтон на президентских выборах и рассчитывая на эту победу. "Это унизительное поражение они никогда не отмоют", — добавил Бэннон. По его словам, у прессы нет "никакой власти".

Бэннон до августа руководил сайтом Breitbart News, который, в отличие от подавляющего большинства СМИ, поддерживал Трампа. Затем Бэннон стал ключевым советником предвыборной кампании Трампа, а сейчас занимает пост главного советника по стратегическим вопросам в Белом доме.

Трамп после прихода к власти заявил, что ведет "постоянную войну с нечестными СМИ". Представитель Белого дома Шон Спайсер также обвинил журналистов в попытке преуменьшить поддержку Трампа и в нечестных нападках на нового президента.

Трамп неожиданно победил на президентских выборах в ноябре 2016 года. Все ведущие общенациональные СМИ поддерживали Клинтон, за исключением телеканала Fox News, который традиционно тяготеет к республиканцам.