Стала известна стоимость строительства стены на границе с Мексикой

Строительство стены на границе Соединенных Штатов и Мексики будет стоить от 12 до 15 миллиардов долларов. Такую цифру назвал лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл . Его слова приводят Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт телеканала CNN в Twitter

«Мы собираемся решить вопрос о стене сами, а президент будет иметь дело по этому вопросу с другими странами», — заявил Макконнелл.

Mitch McConnell: The border wall will cost roughly $12 billion to $15 billion dollars https://t.co/B0tEcsfuFB https://t.co/L4BzGTG1Pq — CNN (@CNN) 26 января 2017 г.

25 января президент США Дональд Трамп подписал указ об охране госграниц США. В постановления входит ужесточение миграционной политики, а также строительство «крупного барьера» на границе с Мексикой. Ранее глава США неоднократно заявлял, что за все строительные работы заплатит мексиканская сторона «со стопроцентной вероятностью».

«Я говорю вам, что платеж (от Мексики – Рамблер/новости) будет. Неким путем, возможно сложным путем. То, что я делаю, хорошо для США. И это будет хорошо для Мексики тоже», — заявил журналистам президент США.

Трамп подчеркнул, что возведение стены начнется «в относительно короткие сроки», на данном этапе ведется «детальное планирование» проекта. На первом этапе строительства, по словам президента США, проект будет финансироваться из бюджета США.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что его страна не станет платить за «стену Трампа». Американский президент в ответ предложил отменить визит Энрике Ньето в США, если мексиканские власти не согласятся заплатить за возведение стены.

Строительство стены на границе с Мексикой было одним из пунктов предвыборной программы республиканца Дональда Трампа. Политик вступил в должность главы США 20 января на фоне массовых протестов.