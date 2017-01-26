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В Варшаве смоделировали войну против России
На футбольном стадионе в Варшаве вашингтонский оборонный центр Potomac Foundation и польский фонд имени Казимира Пулавского сымитировали атаку российской армии на страны Запада. Имитация была сделана с помощью компьютерной платформы Hegemon («Гегемон»). Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Gazeta Wyborcza.
Как отмечается в публикации, спонсорами «военных игр» выступили американские оборонные концерны Raytheon, Northrop Grumman, Lockheed Martin, шведский концерн Saab и Польский оборонный холдинг. Организатором военных игр выступил президент Potomac Foundation Филип Карбер, уверенный в том, что Москва несет угрозу для Европейского союза.
Отчет по проведенной военной имитации будет передан министерству национальной обороны Польши.
В Кремле ранее просили представителей властей западных стран воздержаться от фраз даже о гипотетическом нападении российской армии на кого-либо.
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