Трамп заморозил одобренный Обамой перевод Палестине

По данным источника издания, администрация Трампа сообщила палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что деньги не будут перечислены в ближайшем будущем.

Администрация Обамы сообщила конгрессу о своем намерении перевести Палестине 221 млн долларов 20 января перед инаугурацией Дональда Трампа. В дополнение к средствам, переведенным Палестине, администрация Обамы выделила $6 млн на расходы в сфере внешней политики, в том числе $4 млн на программы в области изменения климата, $1,25 млн на нужды организаций под эгидой ООН