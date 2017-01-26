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Трамп заморозил одобренный Обамой перевод Палестине
В последние часы своей работы в должности президента Барак Обама одобрил перевод Палестине 221 млн долларов, однако Дональд Трамп заморозил это решение, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на The Times of Israel.
По данным источника издания, администрация Трампа сообщила палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что деньги не будут перечислены в ближайшем будущем.
Администрация Обамы сообщила конгрессу о своем намерении перевести Палестине 221 млн долларов 20 января перед инаугурацией Дональда Трампа. В дополнение к средствам, переведенным Палестине, администрация Обамы выделила $6 млн на расходы в сфере внешней политики, в том числе $4 млн на программы в области изменения климата, $1,25 млн на нужды организаций под эгидой ООН.
В ходе предвыборной кампании Трамп пообещал наладить отношения США с Израилем, которые, по его мнению, были испорчены администрацией Обамы. Новый американский президент уже пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить Белый дом в феврале.
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