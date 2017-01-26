Министр обороны Франции уснул в прямом эфире

Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан уснул в прямом эфире во время теледебатов кандидатов в президенты Франции от социалистов.

Снимок спящего Ле Дриана, который сидел за ведущими, распространил на своей странице в соцсети известный французский журналист Томас Вампуилл. "Ле Дриан уже спит. Похоже, он немного устал", - прокомментировал фотографию журналист.

В теледебатах, которые прошли накануне второго тура праймериз социалистов, запланированного на воскресенье, приняли участие экс-глава кабинета министров Франции Мануэль Вальс и бывший министр образования Бенуа Амон , который победил в первом туре первичного голосования.

"Я построил эту кампанию на основе лозунга снова бороться за сердце Франции", - цитирует Амона Le Figaro. В свою очередь Вальс сказал о том, что "будет бороться за то, чтобы Франция снова стала сильной республикой".

Между тем

При этом выступление Амона участники соцопросов во Франции сочли более аргументированным. По данным опроса Visibrain, в его поддержку высказались 60,2 процентов телезрителей против 39,8 процента голосов, отданных за его оппонента.