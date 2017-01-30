МВБ США обещают не допустить новых случаев отказа во въезде людям

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США обещает не допустить новых случаев отказа во въезде в страну гражданам, прибывающим в страну авиарейсами.

"Мы также плотно работаем с партнерами из авиакомпаний, чтобы не допустить попадания на борт лиц, которым будет отказано во въезде в соответствии с указами (президента США — ред.). Таким образом, мы не ожидаем, что путешествующие в США по воздуху будут затронуты (не допущены в страну – ред.)", — говорится в заявлении министерства.

Ранее Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

После этого в аэропортах были задержаны более 100 человек, некоторым из которых был запрещен въезд в страну. Несколько человек обратились в суды США, которые вынесли решения в их пользу. Кроме того, в Белом доме пояснили, что ограничения не коснуться граждан, имеющих постоянный вид на жительство в США.

В связи с этим в МВБ отмечают, что выполняют и решения судов, и указы президента, к которым в ведомстве обещают относиться "гуманно и профессионально".