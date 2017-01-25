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Трамп подписал указ об охране границы США
Американский президент Дональд Трамп подписал постановление об охране госграницы США. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на агентство Associated Press.
Как говорится в публикации, указ включает в себя ужесточение миграционной политики, вплоть до депортации из страны всех нелегально пребывающих на территории страны лиц, а также тех иммигрантов, кто был ранее осужден за совершение преступлений. Кроме того, в указе упоминается строительство «крупного барьера» на границе с Мексикой. В интервью телеканалу ABC Трамп заявил, что за строительные работы заплатит мексиканская сторона «со стопроцентной вероятностью».
«Я говорю вам, что платеж (от Мексики – прим. Рамблер/новости) будет. Неким путем, возможно сложным путем. То, что я делаю, хорошо для США. И это будет хорошо для Мексики тоже», — заявил журналистам президент США.
Также Трамп подчеркнул, что строительство стены начнется «в относительно короткие сроки», на данном этапе, по словам политика, ведется «детальное планирование» проекта. Как отметил американский глава, на первом этапе финансировать проект придется все же из бюджета США за счет налогоплательщиков. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето уже заявил, что его страна не станет платить за проект президента США. Строительство стены на границе с Мексикой было одним из пунктов предвыборной программы республиканца Дональда Трампа. Политик вступил в должность главы США 20 января на фоне массовых протестов.
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