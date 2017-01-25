Трамп подписал указ об охране границы США

Как говорится в публикации, указ включает в себя ужесточение миграционной политики, вплоть до депортации из страны всех нелегально пребывающих на территории страны лиц, а также тех иммигрантов, кто был ранее осужден за совершение преступлений. Кроме того, в указе упоминается строительство «крупного барьера» на границе с Мексикой. В интервью телеканалу ABC Трамп заявил, что за строительные работы заплатит мексиканская сторона «со стопроцентной вероятностью».

«Я говорю вам, что платеж (от Мексики – прим. Рамблер/новости) будет. Неким путем, возможно сложным путем. То, что я делаю, хорошо для США. И это будет хорошо для Мексики тоже», — заявил журналистам президент США.