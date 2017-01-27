Трамп: у нас могут не сложиться хорошие отношения с Путиным

Данное заявление он сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй

Вместе с этим он подчеркнул, что надеется на "потрясающие" отношения с президентом России и совместную борьбу с террористической угрозой.

Ранее Трамп заявил, что говорить о снятии санкции против России пока рано.