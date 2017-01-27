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Трамп: у нас могут не сложиться хорошие отношения с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него могут не сложиться хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, передает Reuters.
Данное заявление он сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Вместе с этим он подчеркнул, что надеется на "потрясающие" отношения с президентом России и совместную борьбу с террористической угрозой.
Ранее Трамп заявил, что говорить о снятии санкции против России пока рано.
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