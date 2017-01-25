В Калифорнии внесен на рассмотрение проект «закона о правде»

Член законодательного собрания штата Калифорния от Демократической партии США Марк Левин внес на рассмотрение коллег законопроект, озаглавленный "Акт 2017 года о правде" (Pravda Act of 2017). Он сам сообщил об этом во вторник в заявлении для печати, размещенном на его сайте в интернете.

Инициатива предусматривает внесение в калифорнийские школьные учебники информации о том, будто Россия пыталась вмешиваться в предвыборную кампанию прошлого года в США на стороне республиканца Дональда Трампа, который победил на выборах и уже стал президентом страны. Москва и Трамп категорически отвергают подобные инсинуации. Разведка США, на выводы которой ссылается законодатель, никогда не утверждала, что приписываемые ею России действия реально повлияли на исход всеобщего голосования.

"Учащимся необходимо понимать, как политика Трампа окрашена способом его прихода к власти", - заявил калифорниец вашингтонской газете The Hill, специализирующейся на освещении работы законодательной ветви власти в стране. "На нас лежит долг перед историей - сохранить в ней решение Кремля выбрать собственного кандидата", - уверен он.

Левин считает, что борется с расхожим представлением о том, "будто историю пишут победители". Привлекая внимание к своей затее, он намеренно включил в название своего законопроекта русское слово "правда", ассоциирующееся у него с названием советской газеты.

Политик напомнил, что калифорнийский рынок школьных учебников - крупнейший в США. Многие книги используются в школах по всей стране. Соответственно, как он рассчитывает, и инициатива распространится далеко за пределами его родного штата.