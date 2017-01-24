Белорусский вратарь забил гол ударом с лета от своих ворот

В полуфинальном матче Кубка Белоруссии между мини-футбольными клубами «Дорожник» и «Борисов-900» был забит курьезный мяч. Вратарь «Дорожника» Максим Лысенко поразил ворота соперника прямым ударом с лета от своих ворот. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на YouTube-канал 101greatgoalsFan2

В эпизоде голкипер пытался спасти свой клуб от углового удара и нанес сильный удар в сторону ворот соперника. Так как «Борисов-900» снял вратаря с игры ради дополнительного полевого игрока, мяч залетел в пустые ворота. Поединок завершился со счетом 5:4 в пользу «Дорожника».