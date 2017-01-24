Порошенко отказался отвечать на вопросы российских журналистов

Украинский президент Петр Порошенко отказался общаться с российскими журналистами во время своего официального визита в Финляндию. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс»

Как говорится в публикации, во время посещения главой Украины финского парламента журналисты одного из российских телеканалов подошли к нему и попросили ответить на ряд вопросов. В ответ Порошенко стал говорить о «необходимости освободить территорию» его страны и «перестать убивать украинцев». Позже Порошенко заявил, что не будет давать интервью представителям российских СМИ до тех пор, «пока Россия осуществляет оккупацию украинских территорий».

По итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё Петр Порошенко заявил, что финский народ как никакой другой понимает украинцев.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной помощи ополченцам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В Кремле все обвинения отрицают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.