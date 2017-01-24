Моника Левински заступилась за сына Трампа

«Все дети должны быть защищены от травли и насмешек (включая Бэррона Трампа). Давайте будем выше этого», — заявила она.

all children need to be protected from bullying + mockery. (incl #barrontrump). let's be better than this. https://t.co/CH3IfdpQpu — Monica Lewinsky (@MonicaLewinsky) 23 января 2017 г.

В своей следующей публикации Левински напомнила интернет-пользователям, что январь – месяц борьбы с буллингом (травлей) в США.

Ранее пользователи социальных сетей высмеяли мальчика за поведение во время инаугурации его отца. Так, телеканал NBC временно отстранил от работы сотрудника телешоу Saturday Night Live Кэти Рич за пост в Twitter, в котором она заявила, что Бэррон Трамп «будет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении». Свою публикацию сценаристка телешоу удалила и позже принесла извинения за свои слова.

Публикация Рич была лишь одной из множества насмешек пользователей соцсетей над ребенком президента. В частности, юзеры обращали внимание на то, что мальчик выглядел сонным и не проявлял должного интереса к происходящему. Кроме того, нелепым интернет-пользователям показалось то, что Бэррон на инаугурации решил поиграть со своими годовалым племянником, сыном Иванки Трамп.

В ноябре 2016 года после победы Дональда Трамп на президентских выборах в США появились сообщения, что его сын Бэррон страдает аутизмом, а его родители скрывают этот факт. Первая леди страны Мелания Трамп заявила, что подаст в суд на блогера, опубликовавшего первым ролик о якобы аутизме мальчика . В ролике пользователь собрал признаки странного поведения Бэррона Трампа, свидетельствующие, по его мнению, о заболевании ребенка.

Церемония инаугурации республиканца Дональда Трампа прошла 20 января 2017 в Вашингтоне.