Провокации в Крыму: зачем ВСУ стреляют по буровым платформам РФ

Обстрел российской буровой установки «Таврида» одним из судов ВМС Украины был попыткой «прорваться» в Крым. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал «Звезда»

По версии канала, так как участок сухопутной границы между РФ и Украиной в Крыму составляет около 170 километров и полностью охраняется пограничниками и армией, «путь для нелегалов здесь перекрыт, да и с боем не прорвешься». «А вот в акватории Черного моря – граница протянулась на 600 километров. И именно этот участок почему-то видится (вернее виделся) украинской стороне как наиболее доступный», - отмечает «Звезда».

По данным телеканала, инцидент с «Тавридой» - «далеко не единичный случай подобного рода конфликтов в Черном море», и украинские морские пограничники нередко докучают российским судам. «Звезда» отмечает, что украинцы во время таких инцидентов «настроены достаточно агрессивно и готовы применять огнестрельное оружие».

Один из офицеров российской погранслужбы рассказал «Звезде», что командование украинских пограничников отказывается от любых контактов с российской стороной. «А ведь это распространенная практика – встречи по линии пограничных представителей, которые могут проводиться на любой из сопредельных территорий. Тем более при возникновении конфликтных ситуаций на границе», - отметил он.