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Провокации в Крыму: зачем ВСУ стреляют по буровым платформам РФ
Обстрел российской буровой установки «Таврида» одним из судов ВМС Украины был попыткой «прорваться» в Крым. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал «Звезда».
По версии канала, так как участок сухопутной границы между РФ и Украиной в Крыму составляет около 170 километров и полностью охраняется пограничниками и армией, «путь для нелегалов здесь перекрыт, да и с боем не прорвешься». «А вот в акватории Черного моря – граница протянулась на 600 километров. И именно этот участок почему-то видится (вернее виделся) украинской стороне как наиболее доступный», - отмечает «Звезда».
По данным телеканала, инцидент с «Тавридой» - «далеко не единичный случай подобного рода конфликтов в Черном море», и украинские морские пограничники нередко докучают российским судам. «Звезда» отмечает, что украинцы во время таких инцидентов «настроены достаточно агрессивно и готовы применять огнестрельное оружие».
Один из офицеров российской погранслужбы рассказал «Звезде», что командование украинских пограничников отказывается от любых контактов с российской стороной. «А ведь это распространенная практика – встречи по линии пограничных представителей, которые могут проводиться на любой из сопредельных территорий. Тем более при возникновении конфликтных ситуаций на границе», - отметил он.
Ранее замглавы пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев рассказал, что 31 марта прошлого года украинский корабль открыл огонь из автоматического стрелкового оружия по буровой установке «Черноморнефтегаза». По словам Медведева, инцидент удалось урегулировать благодаря привлечению спецслужб и Черноморского флота. В итоге фрегат украинских ВМС «Гетман Сагайдачный» и водолазное судно «Почаев», с борта которого и велся обстрел, выдворили из района буровой установки.
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