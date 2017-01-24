Меркель: мир вступает в новую историческую эпоху

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мир вступает в новую историческую эпоху. Об этом сообщает Reuters.

«Я думаю, что спустя четверть века после объединения Германии, окончания Холодной войны, новую историческую эру, возможно, сменит другая», — приводит агентство слова Меркель.

По её словам, открытость, а не популизм или изоляция станет решением таких мировых проблем, как глобализация.

«Мы ничего не получим, пытаясь решить проблемы путем поляризации и популизма. Мы должны показать, что придерживаемся основных принципов нашей нации», — отметила Меркель.