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Меркель: мир вступает в новую историческую эпоху
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мир вступает в новую историческую эпоху. Об этом сообщает Reuters.
«Я думаю, что спустя четверть века после объединения Германии, окончания Холодной войны, новую историческую эру, возможно, сменит другая», — приводит агентство слова Меркель.
По её словам, открытость, а не популизм или изоляция станет решением таких мировых проблем, как глобализация.
«Мы ничего не получим, пытаясь решить проблемы путем поляризации и популизма. Мы должны показать, что придерживаемся основных принципов нашей нации», — отметила Меркель.
Ранее глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что приход к власти в США Дональда Трампа знаменует собой конец эпохи.
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