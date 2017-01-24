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СМИ: перед уходом из Белого дома Обама тайно перевел $221 млн Палестине
Агентство AP сообщило, что за несколько часов до окончания своих полномочий администрация президента Барака Обамы тайно перевела огромную сумму денег на счета Палестинской национальной администрации. Против такого решения выступали республиканцы в Конгрессе США.
По некоторым данным, Белый дом перевел в Палестину $221 млн.
В Госдепе заявили, что уходящая администрация уведомила конгресс о переводе денег в пятницу утром. А экс-госсекретарь Джон Керри сообщил об этом в последние минуты своей работы.
По некоторым данным, денежные средства направлены на предоставление гуманитарной помощи на Восточном берегу и Газе.
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