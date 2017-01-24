СМИ: перед уходом из Белого дома Обама тайно перевел $221 млн Палестине

По некоторым данным, Белый дом перевел в Палестину $221 млн.

Госдепе заявили, что уходящая администрация уведомила конгресс о переводе денег в пятницу утром. А экс-госсекретарь Джон Керри сообщил об этом в последние минуты своей работы.

По некоторым данным, денежные средства направлены на предоставление гуманитарной помощи на Восточном берегу и Газе.