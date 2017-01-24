СМИ: перед уходом из Белого дома Обама тайно перевел $221 млн Палестине
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СМИ: перед уходом из Белого дома Обама тайно перевел $221 млн Палестине

Обама тайно перевел $221 млн Палестине
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Агентство AP сообщило, что за несколько часов до окончания своих полномочий администрация президента Барака Обамы тайно перевела огромную сумму денег на счета Палестинской национальной администрации. Против такого решения выступали республиканцы в Конгрессе США.
По некоторым данным, Белый дом перевел в Палестину $221 млн.
В Госдепе заявили, что уходящая администрация уведомила конгресс о переводе денег в пятницу утром. А экс-госсекретарь Джон Керри сообщил об этом в последние минуты своей работы.
По некоторым данным, денежные средства направлены на предоставление гуманитарной помощи на Восточном берегу и Газе.
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