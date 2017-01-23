Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Соединенные Штаты вышли из договоренностей о создании Транстихоокеанского партнерства. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп . Краткая церемония подписания прошла в Овальном кабинете Белого дома. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

Подписав указ, Трамп заявил, что это «замечательная вещь для американских трудящихся». По условиям соглашения, новый торговый договор предполагал полную отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Помимо США, изначально соглашение было подписано еще 11 странами: Австралией, Японией, Канадой, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром, Чили, Брунеем и Вьетнамом. На долю этих стран приходится порядка 40% мирового ВВП и более четверти оборота мировой торговли. Соглашение было заключено 4 февраля 2016 года. Дональд Трамп стал президентом США 20 января 2017 года.