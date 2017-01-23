В Киеве печатают карту Украины без Крыма и Севастополя

Украинская фирма выпустила детскую развивающую географическую игру "Страны+Флаги+Столицы". В Харькове не преминули отметить: полуостров Крым, напечатанный на одной из карт, отнесен к Российской Федерации, а не к Украине (как упрямо твердит официальная пропаганда Нэзалэжной).

В киевской типографии, откуда уже ушла в регионы страны "неправильная" карта, поспешили извиниться за "недосмотр дизайнера". В украиноязычной версии игры, призванной развивать зрительную память, знание географии и стран, подобного "недочета" нет. Дизайнер-де перемудрила только в русскоязычной версии.

Предприятие готово прислать всем недовольным "правильные карты", благо после поднятого ура-патриотами скандала материал срочно перепечатывается.