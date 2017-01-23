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Главарь ИГ ранен и находится в критическом состоянии
Фото: Globallookpress.com
Главарь запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади тяжело ранен и находится в критическом состоянии. С таким сообщением выступили ряд британских СМИ. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на британскую газету Mirror.
Как говорится в публикации, официально эту информацию в международной антитеррористической коалиции во главе с США пока не комментируют. По данным журналистов, аль-Багдади получил ранения во время авиаудара самолетов коалиции по иракскому городу Эль-Баадж на севере страны. Бывший глава Пентагона Эштон Картер ранее заявлял, что аль-Багдади все время перемещается, чтобы не позволить коалиции установить его местонахождение. Власти США за информацию, которая приведет к аресту лидера террористов, предлагают 25 миллионов долларов.
14 июня 2016 года газета Mirror сообщила, что Абу Бакр аль-Багдади был убит в результате авианалета международной коалиции во главе с США на город Ракка, однако позднее данную информацию подтвердить не удалось. Абу Бакр аль-Багдади родился в 1971 году в иракском городе Самарра. Будущий террорист окончил Багдадский университет, где получил степень доктора по истории и исламскому праву. В ряды повстанцев аль-Багдади вступил в 2003 году, когда в Ирак вторглись войска западной коалиции. Позднее аль-Багдади присоединился к запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида». Террористическую группировку «Исламское государство» аль-Багдади возглавил 16 мая 2010 года после того, как был убит ее лидер Абу Омара аль-Багдади.
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