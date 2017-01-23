Основательница Femen опровергла информацию о распаде движения

Femen не прекратит своего существования, пока есть люди, принимающие участие в его акциях, заявила основатель движения Анна Гуцол изданию "Апостроф".

"Мы не организация, а движение. И пока есть люди, желающие участвовать в нем, оно существует", — заявила Гуцол. Так она прокомментировала слова активистки движения Яны Ждановой, которая ранее заявила, что Femen распалось. Гуцол подчеркнула, что Жданова не участвовала в создании движения.

По словам лидера Femen, движение прекратит существование только, когда активисты перестанут протестовать. "Вы видите наши протесты и в Америке, и в Канаде, и в Испании, и во Франции, и в Украине — то есть движение существует", — подчеркнула Гуцол.

Ранее одна из активисток Femen Яна Жданова заявила о распаде движения, отметив при этом, что нынешние акции носят одиночный характер. Она рассказала, что раскол в движении начался с 2015 года, когда в нем появились "самопровозглашенные" лидеры. По ее словам, участницы Femen "не поделили деньги и власть".

Зародившееся на Украине движение известно эпатажными акциями, проводившимися по всему миру — причем для привлечения внимания активистки используют свое обнаженное тело. В 2012 году движение было зарегистрировано во Франции, затем его филиалы открылись и в других странах.