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Вести: команда Трампа уже подыскивает замену Порошенко
С приходом к власти Дональда Трампа отношение США к Украине начало меняться. Как рассказали эксперты «Вестям», Трамп будет заинтересован в пересмотре отношений с украинскими элитами, поскольку для него политика Порошенко, которому уже подыскивают замену, стала неприемлемой.
Для украинских политиков инаугурация Дональда Трампа стала «ярмаркой тщеславия» — в Вашингтон отправился мощный и весьма представительный десант политиков. Все выходные в интернете они делились фотографиями с мероприятий и хвастались «высоким» уровнем контактов в новой администрации.
Однако это вовсе не означает, что «контакты» действительно были — по данным «Вестей», на связь с Дональдом Трампом и его соратниками на самом деле смогли выйти всего несколько политиков.
Как продолжает издание, с приходом Трампа отношение к Украине начало меняться. «Порошенко, по моим данным, уже подыскивают замену, проводят кастинги — но пока такого кандидата нет. Если он появится, его начнут продвигать — и это будет очевидно», — сказал «Вестям» политолог Николай Спиридонов. Поэтому на «рынке» лоббистских услуг царит оживление. По-настоящему контакты смогли наладить всего несколько человек. От источников «Вести» узнали о проведении переговоров с Валентином Наливайченко по линии силовиков, близких к Республиканской партии. Нынешний соратник Тимошенко летал в Вашингтон ещё в начале декабря и вернулся с тезисами о том, что США хотят от Украины «конкретики» в антикоррупционных вопросах. Официальные контакты по линии посольства также имели место — посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый сообщил, что уже успел пообщаться с Трампом, «чтобы вопрос Украины не остался вне его внимания». Сама беседа, по словам Чалого, прошла во время прединаугурационных мероприятий. Как отмечает украинское издание, преувеличен и масштаб «собеседования» Михаила Саакашвили, который рассказал о контактах с «командой Трампа, многих из которых знает лично». «В целом Трамп будет заинтересован в пересмотре отношений с украинскими элитами, поскольку для него политика Порошенко станет неприемлемой. Но вряд ли ставка будет сделана на того же Саакашвили», — считает политолог Руслан Бортник. Эксперты считают, что «украинский вопрос» в администрации Трампа поднимут в апреле-мае. «Придётся дождаться формирования Совета по внешней политике. И наше направление будут рассматривать только в комплексе, через призму отношений с Россией», — считает политолог Кость Бондаренко. Его коллега Владимир Фесенко подтвердил, что переговоры вскоре начнутся: «Может, они даже будут удачными, но перезагрузить отношения договаривались и Обама с Путиным, и Буш, не говоря уже о Клинтоне. Чем всё закончится для Украины, сказать сложно — вряд ли это будут уступки России ради уступок, в конце концов Трамп хочет «величия Америки», а не дружбы с Путиным».
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