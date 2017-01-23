Вести: команда Трампа уже подыскивает замену Порошенко

С приходом к власти Дональда Трампа отношение США к Украине начало меняться. Как рассказали эксперты «Вестям», Трамп будет заинтересован в пересмотре отношений с украинскими элитами, поскольку для него политика Порошенко, которому уже подыскивают замену, стала неприемлемой.

Для украинских политиков инаугурация Дональда Трампа стала «ярмаркой тщеславия» — в Вашингтон отправился мощный и весьма представительный десант политиков. Все выходные в интернете они делились фотографиями с мероприятий и хвастались «высоким» уровнем контактов в новой администрации.

Однако это вовсе не означает, что «контакты» действительно были — по данным «Вестей», на связь с Дональдом Трампом и его соратниками на самом деле смогли выйти всего несколько политиков.