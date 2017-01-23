ПАСЕ выбрала своего председателя без России

Переизбрание Аграмунта прошло на открытии зимней сессии. ПАСЕ также подтвердила полномочия всех национальных делегаций, кроме Словакии, из-за недостаточного присутствия там женщин.

Во второй раз с 2016 года российской делегации в зале заседаний ассамблеи не было.

В 2014-м и 2015-м годах ПАСЕ из-за позиции РФ по Крыму лишила российскую делегацию права голосовать на сессии, а также права участвовать в мониторинге выборов и работе уставных органов. В ответ на это делегация покинула ПАСЕ до конца 2015 года.

В январе 2016 года Москва впервые решила не подтверждать полномочия своей делегации с помощью отправки необходимых документов, но не отказалась от работы с Советом Европы в целом.