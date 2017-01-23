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ПАСЕ выбрала своего председателя без России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) автоматически переизбрала на пост своего председателя Педро Аграмунта. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт организации.
Переизбрание Аграмунта прошло на открытии зимней сессии. ПАСЕ также подтвердила полномочия всех национальных делегаций, кроме Словакии, из-за недостаточного присутствия там женщин.
Во второй раз с 2016 года российской делегации в зале заседаний ассамблеи не было.
В 2014-м и 2015-м годах ПАСЕ из-за позиции РФ по Крыму лишила российскую делегацию права голосовать на сессии, а также права участвовать в мониторинге выборов и работе уставных органов. В ответ на это делегация покинула ПАСЕ до конца 2015 года.
В январе 2016 года Москва впервые решила не подтверждать полномочия своей делегации с помощью отправки необходимых документов, но не отказалась от работы с Советом Европы в целом.
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