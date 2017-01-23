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Разведка США провела расследование "контактов" советника Трампа с РФ
Американские спецслужбы изучили российские контакты экс-главы военной разведки Майкла Флинна, ставшего советником президента США Дональда Трампа по нацбезопасности. Об этом пишут Рамблер/новости со ссылкой на The Wall Street Journal.
Источники издания, знакомые с ситуацией, рассказали, что расследованием в отношении Флинна занимались ФБР, ЦРУ и Агентство национальной безопасности (АНБ) США. Они пытались «установить характер связей Флинна с представителями России и выяснить, случались ли такие контакты в нарушение закона».
В основу расследования легли телефонные разговоры Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком. Особое внимание спецслужб привлек разговор, якобы состоявшийся 29 декабря, когда экс-президент Барак Обама ввел санкции против РФ.
Собеседники WSJ не смогли сказать, когда началось расследование. Также пока нет информации о его предварительных результатах.
На прошлой неделе американские СМИ писали, что спецслужбы в США занялись выявлением потенциальных связей членов команды Трампа с Россией. В частности, сообщалось, что под наблюдением оказались экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Монафорт, бывший советник предвыборного штаба по внешней политике Картер Пейдж и республиканец Роджер Стоун. Утверждалось, что у Монафорта были бизнес-контакты в России и на Украине. Некоторые из его российских и украинских партнеров якобы находятся под наблюдением АНБ из-за их возможных связей с ФСБ.
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