Разведка США провела расследование «контактов» советника Трампа с РФ

ЦРУ и Источники издания, знакомые с ситуацией, рассказали, что расследованием в отношении Флинна занимались ФБР Агентство национальной безопасности (АНБ) США. Они пытались «установить характер связей Флинна с представителями России и выяснить, случались ли такие контакты в нарушение закона».

В основу расследования легли телефонные разговоры Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком . Особое внимание спецслужб привлек разговор, якобы состоявшийся 29 декабря, когда экс-президент Барак Обама ввел санкции против РФ.

Собеседники WSJ не смогли сказать, когда началось расследование. Также пока нет информации о его предварительных результатах.