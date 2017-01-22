Сенаторы решили помешать Трампу снять санкции с России

«Отменой санкций мы скажем России: "Продолжайте вмешиваться в наши выборы и делать другие плохие вещи"... Это было бы ужасно», — заявил Шумер.

В свою очередь, Джон Маккейн заявил о необходимости ужесточения антироссийских санкций. «Нам нужно больше санкций против России. Мы не должны их ослаблять», — приводит его слова Politico.

15 января в интервью газетам Times и Bild Дональд Трамп выступил за заключение ядерного соглашения с Москвой в рамках переговоров о смягчении антироссийских санкций. «Давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-нибудь хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть существенно сокращено», — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , в свою очередь, уточнил, что никаких переговоров по ядерной сделке между двумя странами в настоящее время не ведется.

10 января ряд сенаторов-республиканцев и демократов, в том числе Джон Маккейн, внес законопроект о санкциях в отношении России из-за кибератак и ситуации на Украине и в Сирии. Документ, в частности, предусматривает введение ограничений за сотрудничество с силовыми структурами РФ, а также за поддержку хакеров. Кроме того, он ограничивает инвестиции в энергосектор России.

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