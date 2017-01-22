Трамп ответил участникам протестов против него

Президент США Дональд Трамп прокомментировал протесты против его инаугурации, которые прошли в субботу во многих городах США и собрали миллионы участников.

"Наблюдал за вчерашними протестами, но все время думал о том, что у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали? Знаменитости лишь усугубляют ситуацию", - написал Трамп на своей официальной странице в сети микробиологов Twitter.

В субботу сотни шествий разных масштабов состоялись во многих городах США, в том числе в Чикаго (штат Иллинойс), Бостоне (штат Массачусетс), Новом Орлеане (штат Луизиана), Майами (штат Флорида), Денвере (штат Колорадо). В особенно крупных демонстрациях участие приняли десятки тысяч человек. Помимо Нью-Йорка (до 500 тыс. участников) самые массовые акции протеста прошли также в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и Вашингтоне, на улицы каждого из которых также вышли более полумиллиона человек.