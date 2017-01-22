Итальянский город засудит Charlie Hebdo за провокацию
Главное сейчас
Рамблер/новости

Итальянский город засудит Charlie Hebdo за провокацию

Итальянский город Фариндола подал в суд на французский журнал Charlie Hebdo за карикатуру на жертв трагедии в центре Италии. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на телеканал Rai News 24.
На гостиницу итальянского горного курорта 18 января обрушилась лавина снега. Погибли пятеро, два десятка постояльцев до сих пор считаются пропавшими без вести. Трагедия вызвала шок у всей страны.
Однако французский журнал опубликовал карикатуру, на которой изображена «смерть» на лыжах, катящаяся по заснеженному склону. Вместо лыжных палок она держит косы.
Публикация карикатуры вызвала ожесточенные дискуссии в итальянской прессе и соцсетях.
В мире Видео
Charlie Hebdo
Оставить комментарий

Последние новости