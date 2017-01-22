Итальянский город засудит Charlie Hebdo за провокацию

На гостиницу итальянского горного курорта 18 января обрушилась лавина снега. Погибли пятеро, два десятка постояльцев до сих пор считаются пропавшими без вести. Трагедия вызвала шок у всей страны.

Another terrible cartoon from @Charlie_Hebdo_ about Italy's earthquake/avalanche tragedy. "the snow has arrived, but not for everybody." pic.twitter.com/wDvgon0ZWs — Guido Tresoldi (@GuidoTresoldi) 20 января 2017 г.

Однако французский журнал опубликовал карикатуру, на которой изображена «смерть» на лыжах, катящаяся по заснеженному склону. Вместо лыжных палок она держит косы.

Публикация карикатуры вызвала ожесточенные дискуссии в итальянской прессе и соцсетях.