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Итальянский город засудит Charlie Hebdo за провокацию
Итальянский город Фариндола подал в суд на французский журнал Charlie Hebdo за карикатуру на жертв трагедии в центре Италии. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на телеканал Rai News 24.
На гостиницу итальянского горного курорта 18 января обрушилась лавина снега. Погибли пятеро, два десятка постояльцев до сих пор считаются пропавшими без вести. Трагедия вызвала шок у всей страны.
Another terrible cartoon from @Charlie_Hebdo_ about Italy's earthquake/avalanche tragedy. "the snow has arrived, but not for everybody." pic.twitter.com/wDvgon0ZWs— Guido Tresoldi (@GuidoTresoldi) 20 января 2017 г.
Однако французский журнал опубликовал карикатуру, на которой изображена «смерть» на лыжах, катящаяся по заснеженному склону. Вместо лыжных палок она держит косы.
Публикация карикатуры вызвала ожесточенные дискуссии в итальянской прессе и соцсетях.
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