Порошенко: отказ Украины от Донбасса не приведет к миру

Украинский режим продолжит попытки захватить Донбасс, чтобы привести дело «к миру на востоке страны» и не допустить разбрасывания «украинских земель». Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко , сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

Порошенко раскритиковал тех, кто придерживается иной точки зрения.

«У нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса, которые говорят, что надо обходиться с жителями Донбасса как с теми, кто не является украинскими гражданами», - заявил Порошенко.

Такую идею он назвал «разбрасыванием украинских земель», отметив, что она «не приведет к миру».

Ранее украинские депутаты неоднократно призывали к блокаде ДНР и ЛНР. В частности, депутат Семенченко предлагал «отгородиться от этих территорий» и выстроить «мощный пояс безопасности».