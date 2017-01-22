Американская сценаристка оскорбила сына Трампа в Twitter

Сценаристка Кэти Рич в минувшую пятницу написала в Twitter , что десятилетний Барон Трамп «будет первым в стране школьным стрелком на домашнем обучении». После шквала критики Рич удалила запись, а потом и вовсе сделала микроблог приватным. Однако бдительные блогеры успели сделать скриншот и выложить в интернет.

В итоге в Twitter началась кампания по дискредитации сценаристки и канала NBC , на котором она работает. Пользователи заклеймили Рич за то, что она сделала мишенью ребенка. Ее называют «дрянью» и призывают бойкотировать телеканал. В микроблоге распространяется хештег #BoycottNBC.

«Воистину, нет ничего «толерантнее», чем задирать десятилетнего мальчика невежественным пустословием», - пишут пользователи.