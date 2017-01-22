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Представители оппозиции Сирии прибыли в Астану
Представители сирийской оппозиции прибыли в столицу Казахстана Астану для участия в переговорах. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков, передает РИА "Новости".
"Я вам подтверждаю: делегация оппозиции уже в Астане", - сказал он.
По его словам, делегация сирийского правительства прибудет в столицу Казахстана позже.
В город также к настоящему времени прибыли делегации России, Турции, Ирана и спецпосланник генсека ООН по Сирии Стеффан де Мистура.
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