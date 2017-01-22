Представители оппозиции Сирии прибыли в Астану

Представители сирийской оппозиции прибыли в столицу Казахстана Астану для участия в переговорах. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков, передает РИА "Новости".

"Я вам подтверждаю: делегация оппозиции уже в Астане", - сказал он.

По его словам, делегация сирийского правительства прибудет в столицу Казахстана позже.